VIDEO: Mexicanos que jugarán esta temporada en Europa

La euforia mundialista quedó atrás. Francia demostró ser la mejor selección de las 32 que fueron invitadas al Mundial de Rusia 2018, después de consagrarse campeona por segunda vez en su historia, al derrotar a Croacia.

Ahora regresarán las mejores ligas del planeta, donde los mexicanos son parte fundamental de la siguiente Temporada 2018-19, donde buscarán reemplazar su actuación pasada para demostrarle a su respectivo técnico que los debe de incluir, siempre, a su oncena principal en las citas que tengan cada ocho días.

Futbolistas de la talla de Javier Chicharito Hernández, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Andrés Guardado, Jesús Tecatito Corona, Guillermo Ochoa, entre otros, son los que México exportó al viejo continente con el paso de los años, y -que seguramente- dejarán bien parado al país que los vio nacer.

Elementos como Néstor Araujo y Oswaldo Alanís saborearan por vez primera el nuevo aroma de un nuevo balompié, pues al ser los nuevos refuerzos de Celta de Vigo y Getafe, respectivamente, equipos ibéricos que les dieron la confianza de portar los colores de su institución.

Alemania: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt) y Marco Fabián (Eintracht Frankfurt).

España: Andrés Guardado (Real Betis), Oswaldo Alanís (Getafe), Héctor Moreno (Real Sociedad) y Miguel Layún (Villarreal).

Inglaterra: Javier Hernández (West Ham United) y Raúl Jiménez ( Wolverhampton).

Portugal: Héctor Herrera (Porto), Jesús Corona (Porto), Diego Reyes (Porto) y Omar Govea (Porto).

Holanda: Hirving Lozano (PSV Eindhoven).

Bélgica: Guillermo Ochoa (Standard de Lieja).

