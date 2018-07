Quiso un incremento salarial: Santos a declaraciones de Marchesín

El club Santos Laguna emitió un comunicado mediante redes sociales tras las polémicas declaraciones de su ex guardameta, Agustín Marchesín, quien habló ante los medios de comunicación sobre su partida del conjunto lagunero, afirmando que pidió su salida tras los malos tratos que recibió.

"En Santos pedí salir porque se portaron muy mal conmigo, el primer torneo me fue muy bien y ya en el segundo pasaron cosas que no me gustaron, no me sentí cómodo con cosas que me dijo el presidente y que no me cumplió. En su momento por eso pedí mi salida porque no puedes estar bien en un lugar en el que no te valoran y no hablo de la gente, sino del presidente", fueron las palabras del arquero argentino.

Te puede interesar: Madre de Neymar sale a su defensa tras criticas

Ante ello, Santos mencionó lo siguiente: "El jugador argentino y su representante quisieron negociar un contrato, tratando de obtener un incremento salarial, el cual no era apropiado desde el punto de vista del Club Santos Laguna, ya que el contrato contemplaba premios por campeonato y se encontraba recién iniciado".

Te compartimos el comunicado completo:

Comunicado Oficial Club Santos Laguna. pic.twitter.com/5wIrU9a1Fi — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) July 31, 2018

TE RECOMENDAMOS