La Roma 'ficha' a Leo Messi con fotomontaje

Probablemente, Lionel Messi sea el jugador que todo club quisiera tener, pero solo el Barcelona puede ser el afortunado; sin embargo, la Roma no deja de insistir y lo 'fichó' con un fotomontaje mediante redes sociales.

Ésto se dio tras el anuncio que hizo La Loba sobre la contratación Francesco Calvo, un directivo procedente del Barcelona, quien se unió al equipo italiano como director de ingresos.

En el mismo tuit con el que anunciaron la llegada del ex del Barça, la Roma comentó una supuesta frase que hizo James Palotta, presidente del club. "Esto no cambia nada. Todavía queremos a Messi", se puede leer junto a la fotografía del astro argentino, luciendo la playera del equipo romano (fotomontaje).

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” 😂 pic.twitter.com/jXnUaaqUv6

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2018