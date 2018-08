VIDEO: Padre y entrenador se agarran a golpes en partido de beisbol

El deporte genera todo tipo de emociones, pero cuando se pierde el control de las mismas todo puede pasar, tal y como ocurrió con un padre y un entrenador de beisbol infantil, quienes se liaron a golpes al término de un partido.

Esto ocurrió en la ciudad de Plano, Texas, cuando el papá de uno de los jovencitos se dirigió a la caseta para hacerle un comentario: “El segundo lugar no es tan malo, lo que provocó que ambos desataran una furia inexplicable por medios de los puñetazos.

Varias personas se acercaron a tratar de detenerlos, pero ya se habían agredido, incluso un par de mujeres también buscaron evitar que la bronca fuera mayor.

El reporte de CBS no dio nombres de detenidos, ni alguna demanda por parte de los protagonistas de esta situación que seguramente dejó con una sensación de pena ajena a los jóvenes beisbolistas.

BASEBALL BRAWL: Parents fight in front of their kids at a youth baseball game in Texas, and video from the brawl is going viral. https://t.co/T7dNRhuusQ pic.twitter.com/IZYc2VH3mY

— CBS News (@CBSNews) August 2, 2018