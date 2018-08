Pumas hunde al Atlas en su propia casa

Tal parece que la maldición de los penales está en contra del Atlas o es lo que parece. El conjunto de los zorros demostró que lo suyo en este certamen no es cobrar desde los once pasos, ya que tuvieron la oportunidad de anotar al minuto siete de juego, pero Octavio Rivero erró y Pumas terminó con la victoria por marcador de 0-3, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2018.

Los dirigidos por Gerardo Espinosa no levantan a tres fechas del certamen de la Liga MX, pues en sus dos participaciones en casa no han podido ganar: primero empataron sin goles frente al Querétaro y ahora los felinos les dieron cátedra de futbol en el Estadio Jalisco.

El primer tanto fue cuando el reloj marcaba el minuto 16 de juego. Kevin Escamilla fue el encargado de abrir el marcador en Guadalajara, tras un golpe certero que aprovechó el futbolista, tras el balón suelto que dejó el portero José Hernández en zona roja.

Cuando parecía que a los rojinegros no les podía ir peor, Lorenzo Reyes se hizo expulsar tres minutos después de que cayera la primera diana, pues el árbitro central, José Antonio Pérez Durán, consideró que la llegada por parte del tapatío fue de manera brusca y lo mandó a bañar temprano.

Por su parte, Pablo Barrera, quien se ha puesto una vez más la camiseta de los auriazules tatuada al cuerpo, metió una joya de gol, después de que cobró un disparo de tiro libre donde Hernández no colocó bien la defensiva y por ahí la redonda tomó curso hacia las redes.

Para la segunda parte, el equipo local hizo cambios de estrategia y buscó meterse al partido, pero para su mala fortuna no les bastó con hacerse dueños de la pelota durante el resto del juego, pues la defensa del Pedregal estaba trabajando a su máxima expresión y evitó que la diana contraria entrara.

Cuando parecía que las redes ya no se moverían, Matías Alustiza vacuna a su ex equipo con la pierna derecha al minuto 87 de juego, quien por cierto -por respeto- no celebró la anotación en contra de sus ex compañeros.

Para la siguiente jornada, Pumas recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a los Tuzos del Pachuca que les urge ganar de visita; mientras que Atlas viajará a Puebla para medirse a su similar de Lobos BUAP.

