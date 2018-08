¿Ya quiere más a Chivas que a River?, esto respondió Almeyda

Matías Almeyda no deja de pensar en Chivas y por ello sigue siendo como un aficionado cualquiera al rebaño, por ello reconoció que estuvo al pendiente del duelo de Copa a media semana donde se impusieron a Morelia 3-2.

En entrevista para ESPN, el ‘Pelado’ comentó que la noche del miércoles siguió el partido, también porque su hija es novia de Benjamín Galindo Jr. lo que favorece a que no sea el único de su familia interesado en los resultados del club rojiblanco.

“Va a competir, lo deseamos todos, el otro día seguí el partido de copa acá (durante sus vacaciones en Italia), eran las 4 de la madrugada y con mi hija, que como todos saben tiene su novio que es Galindo. Así que estuve haciendo de papá, de suegro y de hincha de Chivas también por internet checando cómo iban. Si gana Chivas estoy contento y quiero que les vaya bien”, explicó el timonel argentino.

Por otra parte, Almeyda fue cuestionado sobre si su amor por Chivas ya había superado el que siente por River Plate, club en el que se formó como futbolista: “Tengo el corazón muy grande. He elegido México para vivir, no sé si voy a seguir viviendo en México por una cuestión de mi trabajo, pero hoy en día me compré mi casa en México. Entonces realmente me he sentido cómodo y muy agradecido a mucha gente en Chivas que me dio trabajo en su momento, al cariño que la gente me brinda constantemente, y obviamente a muchos jugadores que he entrenado que han sido maravillosos”, apuntó sin ofrecer respuesta muy clara.