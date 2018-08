Donald Trump critica seriamente a LeBron James

Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, se ha caracterizado por ser un serio crítico de aquellos deportistas que no están a favor de sus ideas y ahora le tocó a la nueva estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, quien asistió a una entrevista a CNN con el periodista Don Lemon, donde dejó en claro que el inquilino de la Casa Blanca busca "dividirnos".

"Los deportes nunca han sido algo que divida a la gente", dijo James. "Siempre ha sido algo que une a la gente", aseveró el basquetbolista.

En tanto, Trump mandó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter y en el que abre -una vez más- el debate sobre las palabras del deportista, y donde lo comparó con la ex estrella de la NBA Michael Jordan.

"LeBron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!", fueron las polémicas declaraciones del Presidente.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018