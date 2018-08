PSV e Hirving Lozano pierden la Super Copa de Holanda

El conjunto local del PSV, en el que milita el mexicano Hirving Lozano, se quedó con las ganas de levantar la Super Copa de Holanda al caer 6-5 en muerte súbita ante Feyenoord.

VIDEO: Marco Fabián presume sus habilidades en el futbol americano

En duelo disputado en el Philips Stadion, resultó bastante cerrado, pues ambos cuadros se neutralizaron en la media cancha y ninguno logró imponer condiciones.

Esa fue la tónica a lo largo de los 90 minutos, y aunque el mexicano ingresó de relevo, fue incapaz de inquietar a la zaga visitante que se comportó a la altura al momento de ejercer la marca sobre los atacantes del PSV.

Keep your head up guys! 👆🏻#PSVFEY pic.twitter.com/n3cFUzOtGy

— PSV (@PSV) August 4, 2018