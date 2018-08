Del Potro y Forgnini disputarán la Final de Los Cabos

El argentino Juan Martín del Potro venció por 6-3, 7-6(6) al bosnio Damir Dzumhur y se clasificó a la final del Abierto de tenis de Los Cabos, torneo 250 de la ATP, en la que enfrentará mañana al italiano Fabio Fognini.

Del Potro, cuarto de la clasificación mundial, comenzó con buen tino y en el primer juego le quebró el servicio al voluntarioso Dzumhur, vigésimo cuarta raqueta de la ATP, sin embargo fue incapaz de confirmar y el bosnio empató 1-1.

Con efectividad en el primer servicio el argentino buscó tomar la iniciativa, pero el europeo se movió bien por la cancha y respondió todo para llegar iguales al séptimo "game" en el que Del Potro mantuvo su saque para en el siguiente sacar provecho de un error de Dzumhur en el 'drive' y tomar ventaja de 5-3.

Después de ganar la manga inicial, Del Potro salió a matar y en el mismo primer juego hizo un rompimiento; el rival perdió un punto de 'break' en el segundo, sin embargo Juan Martín defendió el servicio y tomó ventaja de 2-0.

Con la estrategia de asegurar su servicio y aprovechar cualquier libertad proporcionada por el contrario; Del Potro mantuvo la ventaja que se hizo asfixiante a medida que se acercaron a la otra orilla.

Dzumhur no cedió con su saque, pero la desventaja lo obligó a forzar el partido. En el octavo 'game' salió delante 0-30, pero estrelló un revés contra la red y echó una pelota fuera para darle oxígeno a Del Potro, quien mantuvo el servicio y puso el partido en punto de mate al irse delante por 5-3.

