Sin una pierna, sobreviviente del Chapecoense hace reto de dominadas

Jackson Follmann, ex guardameta del Chapecoense y sobreviviente del trágico accidente que sufrió el equipo en 2016, cautivó las redes sociales tras unirse a un reto de dominadas durante su visita previo al duelo amistoso contra el Torino.

El joven brasileño de 26 años de edad participó en el vestidor con sus ex compañeros en el famoso reto el cual llegó a él tras varios pases de cabeza, recibiendo el esférico con la rodilla y terminar por golpearlo con su prótesis para encestarlo en el bote.

Dicho momento fue compartido mediante las redes sociales del mismo club, el cual no tardó en hacerse viral, tras la emotiva historia que hay detrás del ex guardameta, además de comparar el reto con el que hizo el hijo de Marcelo en los vestidores del Real Madrid.

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 3, 2018