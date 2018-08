Astros de Houston activa al pitcher mexicano Roberto Osuna

Astros de Houston activó de la lista restringida al pitcher mexicano Roberto Osuna para que pueda tener actividad con el bullpen, tras cumplir una suspensión de 75 juegos por quebrantar el reglamento contra la violencia domestica de la MLB.

Los campeones de la Serie Mundial subieron al primer equipo al lanzador sinaloense, quien podría aparecer en el último juego de la serie ante los Dodgers de Los Ángeles y en los próximos juegos de la miniserie en contra de los Gigantes de San Francisco en territorio californiano.

De acuerdo con la página oficial del equipo texano, el manager A.J Hinch tuvo que mandar al abridor Lance McCullers Jr. a la lista de lesionados, luego de que el pitcher abridor sufrió molestias en el codo derecho en la quinta entrada del juego del sábado.

The Astros released the following statement: pic.twitter.com/y7ijZ3nzHw

— Houston Astros (@astros) August 5, 2018