Mamá de Jorginho llora al ver la playera del Chelsea con el nombre de su hijo

Jorginho es la nueva adquisición del Chelsea y llegó a petición del estratega Mauruzio Sarri, se conocen desde que el mediocampista ítalo-brasileño jugaba para el Nápoles y junto a su madre, protagonizaron una emotivo momento en la tienda oficial de los ‘blues'.

Mario Gómez anuncia su retiro de la selección de Alemania

Antes del partido contra el Manchester City por la Community Shields, Jorginho llevó a su madre a la tienda oficial del Chelsea donde ya estaba la camiseta del Chelsea con su nombre grabado esperando a que un aficionado la compre.

Su madre no pudo contener la emoción por lo que al ver la playera de un club tan importante con el nombre de su hijo dejó caer algunas lágrimas y de inmediato abrazó al nuevo integrante del Chelsea.

Goosebumps!

The incredible moment Jorginho’s mother saw his name on the back of a Chelsea shirt… 💙 pic.twitter.com/mbBbQhDDkz

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2018