Marcelo Díaz se despide de los Pumas y el futbol mexicano

Millones de gracias al club @pumasmxoficial Por haberme abierto las puertas de su hermoso hogar, millones de gracias a mis compañeros por haberme tratado con mucho respeto y admiración día a día, millones de gracias a toda la afición por su gran cariño durante mi estadía en el club, millones de gracias a todos los trabajadores de la institución, millones de gracias a la @ligabancomer y a cada 1 de los clubes por recibirme con los brazos abiertos. Hoy me toca partir y nuevamente me llevo una maleta cargada de ilusiones, pero también me voy con el corazón lleno de lindos momentos vividos en este lindo país, me convertí en un admirador del pueblo mexicano y un aficionado de los PUMAS. Me siento muy orgulloso de haber defendido estos colores como si siempre hubiera sido mi lugar, los llevaré siempre en mi corazón. Mis mejores deseos para el futuro! #GOYA

