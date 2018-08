Reaparece Paul Gascoigne y presume su nueva vida

El ex futbolista inglés Paul Gascoigne reapareció y muestra un gran cambio. Hace cuatro años el controvertido ‘Gazza’ vivió una desafortunada situación cuando fue desalojado de su domicilio e ingresado a un hospital tras una terrible escena donde terminó tirado en la puerta de su casa en estado inconveniente y con una botella de vodka en la mano.

También te puede interesar

Manchester City vence al Chelsea y obtiene otro título

Sin embargo parece que toda esa vida de excesos ha quedado atrás, pues muestra una evidente mejoría física y además presume en sus redes sociales una vida ‘normal’ rodeado de su familia.

Hi hope everyone is great been fly fishing with my mate John x be good love GAZZA X pic.twitter.com/SYJoEAUHQi — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) June 27, 2018

Got to love the weather right now in the UK 🇬🇧 enjoy your weekend love Gazza xxxx pic.twitter.com/u8pyqQVfO5 — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) August 4, 2018

Gascoigne compartió varias imágenes donde se le ve en forma disfrutando de la pesca y hasta jugando golf, hace algunos meses publicó una fotografía con su hermana mientras asistieron al cine.

Enjoying a game of golf with @Shanewh1tfield DONT look to bad in my new @UnderArmour golf kit, enjoy your your day Love GAZZAxxxx pic.twitter.com/C3nJX2cVoC — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) July 20, 2018

PUBLIMETRO TV