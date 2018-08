De Anda responde a Pizarro tras su salida de Chivas

Luego de que Rodolfo Pizarro declarara abiertamente para Fox Sports que su salida de Chivas fue por la puerta trasera, Francisco Gabriel de Anda, ex director deportivo del Guadalajara, reveló que tuvo una plática vía telefónica con el futbolista para buscar un arreglo y quedarse en el club, pero nunca tuvo respuesta.

En el programa donde actualmente analiza lo ocurrido del futbol nacional (ESPN AM), De Anda dio su versión sobre el despido del joven profesional, quien aseguró que él tenía planeado apoyar al ex seleccionado nacional, pero nunca se comunicó con él.

"Pasaron más de 24 horas y no habló con la gente de Monterrey, ni tampoco me devolvió las llamadas a mí, también valdría la pena que Rodolfo lo mencionara”, fueron las primeras declaraciones de Francisco Gabriel de Anda.

Quien fue parte de la directiva durante escasos tres meses, dejó en claro que la venta de Pizarro ya se había dado antes de lo planeado, ya que tanto José Luis Higuera como Amaury Vergara habían tomado una decisión en beneficio al equipo que, reveló, en esos momentos los problemas económicos estaban por encima que los futbolístico.

"No recuerdo el día, pero ya se había hecho la transacción, ya se había hecho la venta. No se me avisó. Cuando me pidieron mi opinión, porque hablé directamente con Amaury Vergara, le di mi opinión en lo deportivo, expliqué que era importante que permaneciera Pizarro y también se me dio la explicación de José Luis Higuera y de Amaury Vergara. Tienes que respaldar también la parte institucional porque es un ingreso necesario para el club, eso para mí no hay duda al respecto”, sentenció.

