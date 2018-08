VIDEO: José Ramón Fernández no acepta el regreso de De Anda

El regreso de Francisco Gabriel de Anda a la televisora de ESPN ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues su poco tiempo al mando de la dirección deportiva de Chivas junto con su gestión no fue tan bien aceptada para muchos, por lo que José Ramón Fernández le mandó un mensaje.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el experto en los deportes aseveró que el ex futbolista "dijo verdades a medias", a pesar de que él no está enterado al cien por ciento de cómo se realizan las cosas con el cuadro tapatío.

"Posiblemente yo no esté enterado a fondo de lo que pasa en Chivas, pero sé muchas cosas y Paco Gabriel De Anda ha mentido, ha dicho verdades a medias: fue contratado para quitar a (Matías) Almeyda y no se puede estar orgulloso de su casa de trabajo porque lleva un día", fueron las impresiones del profesional.

Posiblemente yo no esté enterado a fondo de lo que pasa en @Chivas, pero se muchas cosas y Paco Gabriel De Anda ha mentido, ha dicho verdades a medias, fue contratado para quitar a Almeyda y no puede estar muy orgulloso de su casa de trabajo porque lleva un día — José Ramón Fernández (@joserra_espn) August 6, 2018

En tanto, en su programa deportivo nocturno Futbol Picante dejó en claro que él no está de acuerdo con el regreso del polémico personaje deportivo en México, por lo que reveló que "no está bienvenido".

