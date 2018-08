Ángelo Henríquez se va del Atlas a la Universidad de Chile

Ángelo Henríquez se fue sin decir adiós y sin que nadie en el Atlas informara su partida. Simplemente apareció presentado como nuevo delantero de la Universidad de Chile. Por eso, el presidente de los Zorros, Gustavo Guzmán, tuvo que aclarar este martes algunos detalles sobre el traspaso del futbolista.

De entrada, reveló que tomó la decisión cuando le informaron que el atacante abandonaba los entrenamientos llorando de frustración. Las cosas no le salieron bien al chileno durante su permanencia en el Atlas. Nunca pudo ganarse un puesto titular y el sentimiento negativo lo invadía.

“Henríquez se visoreó muy bien, lo seguimos, nos gustó y desgraciadamente no dio. La semana pasada que me tomé unas vacaciones y volví, me decía la gente que Henríquez estaba saliendo llorando del entrenamiento. Por eso acepté la oferta de la Universidad de Chile. Y si analizan la oferta, no vendimos el 100 por ciento de los derechos, vendimos una parte porque le seguimos viendo mucho futuro”, explicó.

“Hoy está el tema de Walter Kanneman, todavía tenemos algún interés económico que se refleja porque ya va de donde está a Europa. Desgraciadamente el medio y el equipo ha provocado que algunos jugadores no se puedan desarrollar, pesa mucho la exigencia de la afición”, agregó el presidente del Atlas.

Por otra parte, valoró el que Rafael Márquez haya aceptado integrarse a la directiva del Atlas como presidente deportivo. “La fácil para Rafa sería irse a ser comentarista, que es muy redituable hoy en día para figuras como él o irse a Europa, a Barcelona quizá porque ahí estuvo mayor tiempo y empezar desde cero a prepararse. Pero Rafa está apostando algo muy grande que es su reputación. Lo que hizo en su carrera lo puede tirar a la basura y que ya no sea ‘¡fuera Guzmán!’, sino que sea ‘¡fuera Rafa!’ Lo que griten los aficionados”, detalló.

“Yo estoy preparado para eso y no tengo una trayectoria como Rafa. No tengo nada que perder, por eso creo que el compromiso de jugarse la reputación, habla de la confianza que tiene en sí mismo. Porque hay mucho que criticar a la organización, si bien hay cosas positivas que se verán hasta que seamos campeones”, concluyó Gustavo Guzmán.

