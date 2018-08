Chicago Cubs contrata a Jorge de la Rosa

Después de que pusieran en la lista de incapacitados por 60 días a Yu Darvish, el equipo de los Chicago Cubs se hicieron de los servicios del mexicano Jorge de la Rosa, con el objetivo de cubrir el puesto que dejó bacante el deportista.

Esta noticia abrió también una oportunidad para el azteca, después de que el dominicano Randy Rosario lo mandaran a la Triple A, por lo que el veterano lanzador de 37 años tendrá el camino lo más libre posible y se encargue de ese puesto.

The #Cubs have signed LHP Jorge De La Rosa to a 2018 major league deal. LHP Randy Rosario has been optioned to @IowaCubs.

To make room for De La Rosa on the 40-man roster, RHP Yu Darvish has been transferred to the 60-day DL. pic.twitter.com/6etb6XbJst

— Chicago Cubs (@Cubs) August 10, 2018