Jersey de Tigres, dentro de los más bonitos del mundo

El jersey de los Tigres de la UANL de esta temporada fue considerado uno de los más bonitos del mundo, informó la revista británica Four Four Two.

El listado realizado tomó en cuenta a dos equipos del continente americano, en los que se encuentra Tigres de México y Boca Juniors de Argentina.

La indumentaria del conjunto felino supera en el listado a las playeras de equipos como el Arsenal, Liverpool y la Juventus, pero fue superado por jerseys como el del Chelsea y Boca Juniors.

Te compartimos el listado:

