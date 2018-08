Chelsea debuta con victoria en el inicio de la Premier League

El flamante Chelsea del italiano Maurizio Sarri irrumpió fuerte en el nuevo curso y este sábado salió del John Smith's Stadium con sus tres primeros puntos tras ganar al Huddersfield y el liderato provisional de la Premier.

Los 'blues', una de las decepciones del pasado ejercicio, ejerció de dominador desde el arranque del choque ante el Huddersfield, que nunca hizo frente a su rival.

Con la mitad de su equipo titular plagado de españoles, entre ellos el portero Kepa Arrizabalaga, el Chelsea dejó entrever que se trata de un combinado poderoso, dispuesto a asimilar los principios de su nuevo preparador.

Three goals and three points on the opening day! 🙌#HUDCHE pic.twitter.com/ud8nkkOfrr

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2018