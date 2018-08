Ex jugador de Tigres 'botea' en el Volcán para su tratamiento contra el cáncer

Ricardo Llanes Toro jugó varias temporadas en la defensa del equipo felino a principios de la década de los noventa, sin embargo, desde el 2011 fue diagnosticado con linfoma no-Hodgkin, por lo que el equipo que le permitió recaudar fondos en el Volcán previo al duelo de la jornada 4 ante el Toluca.

En 2016 también tuvo que recurrir al boteo, debido a que sufrió una recaída y necesitaba un trasplante de médula ósea que pudo realizarse en 2017. En junio de nueva cuenta sufrió una recaída y requiere 65 mil pesos para un refuerzo de médula ósea y tratar de combatir la enfermedad.

Raza que venga al estadio, ayuden cooperando para el tratamiento de Ricardo Llanes Toro, somos varios alrededor del estadio con ésta playera!! pic.twitter.com/9rhnfvqMy0 — Wicho (@WichoQuiroga) August 11, 2018

En entrevista para Mediotiempo, el ex defensor comentó que ha pasado momentos difíciles tras su enfermedad:“Han sido días difíciles, pero me ha ayudado para ser mejor persona, para no darme por vencido, para luchar en la vida. El futbol me sirvió mucho haber jugado, siempre tratar de ganar y de no darse por vencido, así es la vida”, expresó.

RT: Hoy todos apoyando a Ricardo Llanes Toro y Sara Puente en el boteo antes del partido vs. Toluca. #VamosTigres #UnTigreNuncaDejaSoloAOtroTigre pic.twitter.com/QaaCc0UG5l — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 11, 2018

"Se necesita hacer un refuerzo de la médula ósea y para eso es la ayuda que estamos pidiendo, para completar ese tratamiento. Es una infusión de linfocitos, esos llegan como soldaditos a la médula y la idea es que se erradique todo”.

"Vengo arrastrando un linfoma no Hodgkin desde el 2011. He tenido varias recaídas. En el 2016 tuve una y la necesidad de hacerme un trasplante de médula ósea que se realizó en enero de 2017. En enero de 2018 ya me habían dicho que estaba limpio y ahora en junio regresa a la actividad”.

