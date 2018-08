‘Fenómeno’ Ronaldo manda mensaje tras ser hospitalizado

Después de que se diera a conocer que el ex futbolista brasileño Ronaldo Nazario estaba internado por un cuadro de pulmonía, el campeón del mundo con la Selección de Brasil mandó un emotivo mensaje hacia sus familiares, amigos y fanáticos para asegurar que “ya está todo en orden”.

El pasado viernes el ex elemento del Real Madrid fue ingresado a un sanatorio en Ibiza, al obtener una “fuerte gripe”, misma que para su fortuna no tuvo consecuencias fuertes, ya que al ser una enfermedad complicada si no se trata a tiempo puede ser fatal.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes! — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 12, 2018

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el “fenómeno” dejó en claro que está fuera de peligro y que solo será un nuevo aprendizaje para el ex deportista, quien se ha caracterizado por ser una persona amable y feliz a lo largo de su vida.

"Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes!, sentenció.

