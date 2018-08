¿América y Cruz Azul dejarán de jugar en el Estadio Azteca?

La cancha del Estadio Azteca se ha convertido en tema central durante los juegos de local del América y Cruz Azul, debido a las pésimas condiciones en la que está después de que se colocara pasto híbrido.

Chucky Lozano, en el 11 ideal de la Eredivisie

Rooney sorprende al mundo por su esfuerzo para darle la victoria al DC United

De acuerdo con información del diario Récord, las Águilas tendrían contemplado salirse del Coloso de Santa Úrsula si un grupo de especialistas dictamina que el césped híbrido necesita tiempo para reposar

En caso de que esta medida sea recomendada, Cruz Azul también tendría que abandonar temporalmente el Azteca y buscar una casa alterna.

Sin embargo, Santiago Baños presidente deportivo del América declaró para ESPN que no está dentro de sus planes salir del estadio pero que tanto ellos como los cementeros están a la espera del reporte sobre las condiciones en las que se encuentra la cancha.

“No es una opción clara, no es tan fácil como se menciona, obviamente para que suceda debe haber un acuerdo entre la directiva del América y del Cruz Azul, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Hoy por la noche llega la gente encargada de los trabajos realizados en el Azteca y ellos lo verán, cómo está evolucionando el tema y después nos sentaremos con ellos a ver cuál es su reporte”, dijo en el programa Futbol Picante.

El directivo recalcó que por el momento no es opción dejar el Azteca, pero en caso de verse obligados buscarían una sede cercana. “Hablar de una cancha alterna pues obviamente tendría que ser una cancha cercana a la Ciudad de México para que la afición pueda seguir apoyando, ya sea Toluca,Ciudad Universitaria, el Estadio Azul, Querétaro, no sé. Canchas obviamente hay. La idea es que si llega a pasar algo así, no lo estamos confirmando, tendría que ser tanto del América como de Cruz Azul para que sirva”, agregó.

Por otro lado, Cruz Azul no piensa jugar en otra sede, según informaron fuentes del club al mismo sitio estadounidense.

Algunos de los factores que más han afectado al campo del Coloso de Santa Úrsula son las constantes lluvias que han caído en la Ciudad de México y la constante actividad, ya que cada tercer se ha jugado.

Se espera que a mediados de septiembre esté listo el campo, después de la Fecha FIFA.