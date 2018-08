Andy Murray pierde en Cincinnati y es eliminado

El británico Andy Murray no pudo con el francés Lucas Pouille, que logró la clasificación para la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati en detrimento del tenista escocés, que se marcha de la competición sin lograr triunfo alguno.

El jugador escocés, otrora número uno del mundo y que conquistó Cincinnati en el 2011 y el 2008 además de la final que alcanzó hace dos temporadas, demostró estar aún lejos de su mejor nivel.

Rooney sorprende al mundo por su esfuerzo para darle la victoria al DC United

El británico, que ha estado once meses alejado de las pistas por culpa de las lesiones, se esfuerza en progresar en busca de su mejor tono competitivo. No lo tiene aún.

The fifth time is the charm for Lucas Pouille 👏.

The 🇫🇷 beats former World No. 1 Andy Murray for the first time in five @FedEx #ATP Head2Head meetings, 6-1, 1-6, 6-4, to reach the second round at @CincyTennis. How far can the No. 16 seed go? 🤔 pic.twitter.com/oFvh6js2T5

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 13, 2018