VIDEO: Guardias de club, matan a campeón de la MMA

Terrible escena se reveló en Uzbekiztán cuando el ex campeón de la MMA, Dzhamshid Kenzháyev, buscó ingresar -sí o sí- al un centro nocturno para disfrutar de una velada con sus amigos, pero las cosas se salieron de control y fue aniquilado por los guardias de seguridad del inmueble a sus 25 años.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

El el video se observa la manera en cómo el deportista quiso ingresar al lugar, pero desde el principio le negaron la entrada; misma que no fue en absoluto aceptable por parte del ex luchador de artes marciales mixtas y buscó la manera de meterse, pero no lo aceparon y terminaron con su vida.

En un momento de las escenas que captó la cámara del inmueble se observa la manera en que comienzan a pegarle cuando ya estaba en el piso; varios sujetos iniciaron a patearlo en diferentes partes del cuerpo y, hasta se observa que uno de ellos sale con una silla, ve donde lanzarle la misma y lo hace.

Ese golpe podría ser el que habría matado al ex campeón, pues desde ese instante ya no hay movimiento por parte de Kenzháyev, quien estaba rodeado por un número de personas que perjudican la visibilidad.

PUBLIMETRO TV