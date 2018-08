Directiva de Chivas garantiza permanecer 50 años con el equipo

Amaury Vergara, vicepresidente de Chivas está convencido del arduo trabajo que conlleva estar al frente de un equipo como el Guadalajara; sin embargo, el primer paso está dado, mismo que aprovechará dando lo mejor de sí y sin pensar un tiempo límite para dejar el cargo.

"Ahorita Chivas y Omnilife son mis prioridades y lo serán un par de años, pero cuando las cosas estén mejor. Calculemos que me quedan 50 años de vida laboral y esos 50 años estaré al frente", menciono a ESPN.

Por su parte, reveló que el club no está ni estará en venta, pese a la situación económica buena o mala que se pudiera vivir internamente, revelando que Chivas ya no está en crisis, por lo que actualmente se encuentran enfocados en la reestructura.

"Ya salimos definitivamente de eso y no hay excusa. No vengo a dar excusas ni promesas. Hay una situación seria y a partir del partido de ayer crece la presión".

El Rebaño Sagrado continúa en busca de un Director Deportivo, el cual esperan anunciar próximamente. "Ha aprendido en los últimos tres años y él (José Luis Higuera) no toma las decisiones deportivas, estamos en busca de un director deportivo.Esta reestructura es parte porque podemos tener un orden mucho más claro y va de la mano de la contratación de un director deportivo. Paco (Gabriel de Anda) no fue un error. Él ha expresado que no se sentía con las herramientas necesarias", sentenció.

