Chivas, dispuesto a repatriar a Marco Fabián

Marco Fabián tiene un futuro incierto, luego de que el Eitracht Frankfurt lo dejara fuera de planes. Ahora, la gente que representa al futbolista se encuentra buscándole acomodo en el otro club. El deseo inicial es quedarse en Europa, pero desde México, el Rebaño Sagrado le abre las puertas para volver. Chivas estaría dispuesto a repatriarlo, según reveló Amaury Vergara.

“Es lo mismo que Alanís: tiene las puertas abiertas de Chivas. Creo que en esta nueva gestión estamos mandando un mensaje muy claro que cualquier jugador que haya salido de Chivas tiene la oportunidad de regresar. Hay que hablar con el jugador, personalmente no he hablado con Marco, seguramente nuestro director general se pondrá en contacto con él, si no es que ya habló con él”, explicó el vicepresidente del club rojiblanco.

Te puede interesar: De Anda regresa a ESPN por adeudo con Chivas

“Hay que escuchar primero al jugador cuáles son sus planes, qué es lo que los representantes le dicen sobre su situación y si tiene una oportunidad en Europa o Estados Unidos. Yo creo que si es en México, debería volver a Chivas y también si nosotros y Cardozo también aprueba. La noticia es muy fresca y hay que dejar que pase un poco para hablar con él y analizar si es la persona adecuada”, añadió Amaury Vergara.

Repatriar al jugador nacido de las fuerzas básicas de Chivas implicaría un esfuerzo económico que la directiva está dispuesta a realizar. “Si un jugador quiere, hay una posibilidad. El esfuerzo económico también depende de las condiciones. Siempre se hace un esfuerzo, siempre, todas las propuestas y prospectos se analizan y se piensan. Creo que está muy fresco el tema como para yo darte una opinión. Debe analizarse, no me puedo guiar nada más por lo que yo pienso, hay que considerar al director técnico, hay que considerar al área deportiva, la parte de hacer una negociación posible, entonces no puedo emitir una declaración al respecto”, concluyó Amaury Vergara.

Apoyan a Matías

Amaury Vergara estuvo presente en la inauguración de Chivalandia, un nuevo espacio infantil ubicado en Selva Mágica del Zoológico Guadalajara. Ahí, también reiteró el apoyo del Rebaño Sagrado a la llegada de Matías Almeyda a la Selección Mexicana.

“La postura de nosotros es la misma, ya dijimos a quien apoyamos y quién creemos que reúne las condiciones para estar. Apoyamos a Almeyda, pero también apoyamos a cualquier director técnico que reúna las mejores capacidades para desempeñarse como entrenador de la Selección. La postulará es igual, nosotros sólo podemos emitir una opinión cuando se nos pregunte, pero es decisión de la Federación analizar los candidatos”, finalizó.

TE RECOMENDAMOS