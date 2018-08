Juan Martín del Potro pasa a cuartos en Cincinnati

Juan Martín del Potro accedió a los cuartos de final del Masters de Cincinnati por tercera ocasión tras doblegar el viernes por 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2 al australiano Nick Kyrgios.

En una semana en la que se estrenó como número tres del mundo, su mejor posición en el ranking de la ATP, el argentino neutralizó el bombardeo de 29 aces de Kyrgios con una respuesta de 19 saques directos suyos.

El servicio marcó la tónica en el duelo, con Del Potro redondeando una efectividad de 86% con su primer saque contra el 81% de Kyrgios. Del Potro ha alcanzado la etapa de cuartos de final en cinco torneos seguidos de la serie Masters 1000.

Varios días con lluvia han convertido los cuartos de final en un ejercicio de resistencia. Seis partidos del cuadro masculine y tres en el femenino quedaron a la deriva debido al mal tiempo.

@depotrojuan is through to his *THIRD* QF here, besting Nick Kyrgios 7-6(4) 6-7(6) 6-2. Next up: David Goffin. #CincyTennis pic.twitter.com/Q2C1xHIvAQ

Del Potro deberá disputar dos partidos el viernes, tocándole un día de mucha humedad. Se medirá más tarde con el belga David Goffin por el pase a las semifinales. Goffin (11mo cabeza de serie) dio cuenta 6-2, 6-2 del sudafricano Kevin Anderson (6).

Roger Federer, el máximo cabeza preclasificado del torneo luego que el número uno mundial Rafael Nadal se bajó para tener descanso, tramitó en 72 minutos su victoria 6-1, 7-6 (6) ante Leonardo Mayer. El astro suizo sigue en carrera por otro título en Cincinnati. Ha ganado una cifra récord de siete, pese a que se perdió el torneo los últimos dos años debido a lesiones.

The five-time finalist secures his spot in the #CincyTennis QFs, ousting defending champion Grigor Dimitrov 2-6 6-3 6-4. He meets Milos Raonic next.

The chase for the Career Golden Masters continues for @DjokerNole .

Tendrá un breve respiro para enfrentarse por la noche ante su compatriota Stan Wawrinka, quien avanzó con una victoria 6-4, 6-4 ante el húngaro Marton Fucsovics.

“Pasarse todo el día esperando y no poder ver tenis no es nada divertido para el torneo y el público”, dijo Federer. “Traté de enfocarme en solo un partido, no me puse a pensar en la posibilidad de jugar dos”.

El campeón de Wimbledon Novak Djokovic (10 preclasificado) finalmente pudo completar su duelo ante el búlgaro Grigor Dimitrov (5), uno que no se pudo completar el jueves por la lluvia. Con un quiebre de servicio a su favor, el serbio Djokovic regresó a la pista y selló el triunfo 2-6, 6-3, 6-4 frente al defensor del título.

ROARing into the semifinals…@DjokerNole is back in the #CincyTennis SFs for the *SIXTH* time with 7-5 4-6 6-3 win over Raonic.

Former champ Cilic stands in the way of his return to the title match. pic.twitter.com/nxHImd65PE

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2018