Jugadores solicitan cambio de look en FIFA 19 y así les respondieron

El jugador del Manchester United de la Premier League, Jesse Lingard, a través de sus redes sociales, solicitó a la gente encargada del videojuego FIFA 19 que le modificaran el corte de cabello, debido a que no le gustaba su apariencia.

Can you change my haircut now please had the same trim on your game for 99 years 🙃🙃🙃 @EASPORTSFIFA

— Jesse Lingard (@JesseLingard) August 14, 2018