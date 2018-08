VIDEO: Niño invidente toca rostro de Toni Kroos y se vuelve viral

En muchas ocasiones se nos olvida que lo más bello en el mundo es sacar al humano que llevamos por dentro para poder así sentir las hermosas sensaciones que tenemos como personas, al dejar de lado lo material y eso lo experimento Toni Kroos con un niño invidente.

Guardado y Betis son goleados por el Levante en J1 de España

Por medio de las redes sociales se publicó un video donde se muestra al actual elemento del Real Madrid sentado a lado de un pequeño que perdió la vista, pero en él se observa cómo el infante reconoce a su ídolo con tan solo tocarle el rostro.

This is so beautiful. Aron, a young blind boy from Estonia, wanted to touch the face of @realmadrid star @ToniKroos so that he could visualise him ❤️#SuperCup #EqualGame #Inclusion pic.twitter.com/iyGz0LRZ5H

— UEFA (@UEFA) August 15, 2018