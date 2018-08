Usain Bolt llegó a Australia para probarse en un equipo de futbol

Usain Bolt llegó el sábado a Australia para pruebas con los Central Coast Mariners de la primera división del fútbol australiano.

El ganador de ocho medallas de oro en el atletismo olímpico lucía la bufanda de los Mariners cuando aterrizó en Sydney al final de un vuelo de 14 horas desde Los Ángeles.

Fue revivido por un pequeño grupo de hinchas de Central Coast y les dijo a los reporteros que estaba deseoso de llegar a las prácticas el martes, en su 32do cumpleaños.

Bolt se entrenará durante varias semanas con los Mariners, basados en Gosford, al norte de Sydney ,con esperanzas de conseguir un contrato para jugar en la A-Liga a partir de octubre.

Previamente tuvo pruebas infructuosas con equipos en Alemania, Noruega y Sudáfrica.

.@usainbolt has landed! ⚡

The next step of his football journey is underway. Don't think limits. #CCMFC pic.twitter.com/YbGYG5rJmv

— Central Coast Mariners (@CCMariners) August 17, 2018