Chivas liberó presión con su primera victoria

Con la primera victoria del Torneo Apertura 2018, el Rebaño Sagrado recuperó la tranquilidad. Chivas se sacó de encima una gran cantidad de presión luego de superar el viernes pasado por 2-0 al Veracruz. Sumar tres puntos le urgía al conjunto rojiblanco y ahora, ya con ese tanque de oxígeno, tendrá calma para corregir los errores que aún tiene.

También te puede interesar

Marco Fabián ya habría encontrado equipo en Turquía

“El triunfo nos ayudó a descomprimir muchas cosas. El equipo estaba dolido y triste por no poder conseguir el triunfo a pesar de jugar bien. Por eso la victoria nos cae anímicamente bastante bien, tampoco es que ya estemos cómodos porque no tenemos los puntos que quisiéramos ni estamos en la posición que realmente merece Chivas. Tenemos que seguir trabajando convencidos de lo que estamos haciendo, estoy seguro de que este plantel de jóvenes le dará muchísimas alegrías a la afición y a la institución”, explicó el entrenador.

“Creo que en anteriores partidos el futbol fue injusto con nosotros, pero en Veracruz fue el justo ganador. Fuimos el equipo que buscó más, el que intentó por los costados ser un equipo ofensivo. Obviamente el planteamiento que hicimos fue para conseguir el triunfo sí o sí y poder sumar de a tres. Los jugadores estaban convencidos de que teníamos que hacer un buen partido y sumar los primeros tres puntos. Esto es sólo el comienzo”, advirtió Cardozo.

Según la opinión del técnico de Chivas, su equipo mereció la victoria en partidos anteriores, pero se le había negado. Tardó cinco jornadas en llegar y confía en que ahora iniciará una buena racha que coloque a los rojiblancos con opciones de pelear por algo en el Torneo Apertura 2018.

“Era injusto que este equipo no ganara antes porque venía trabajando muy bien desde la pretemporada y en los partidos amistosos que hicimos. Este grupo siempre se está esforzando y era una pena que no lográramos sumar de tres antes. Hicimos un análisis profundo de nuestros anteriores partidos y ningún rival hizo más que nosotros, ni generó más oportunidades que nosotros. Sin embargo no ganábamos, pero tuvimos paciencia y lo conseguimos”, sentenció.

PUBLIMETRO TV