Kiki Bertens se corona en Cincinnati tras vencer a Simona Halep

La holandesa Kiki Bertens completó su gran actuación a lo largo del torneo de Cincinnati con la conquista del trofeo gracias a una remontada ante la número uno del mundo, la rumana Simona Halep (2-6, 7-6(5) y 6-2).

Fernando Alonso gana las Seis Horas de Silverstone

A post shared by Kiki Bertens (@kikibertens) on Aug 18, 2018 at 12:04pm PDT

El marcador acentuó el maleficio de Halep en Cincinnati. Jugó la tercera final y se marchó con otra derrota. Cayó en el 2015 contra Serena Williams y el pasado año frente la española Garbiñe Muguruza. Ahora sucumbió ante Bertens, a la que había superado en tres de los cuatro enfrentamientos previos, el último en Roma en el 2017.

She came. She saw. She conquered. @kikibertens scores her first-ever win over a world No.1, defeating Simona Halep 2-6 7-6(6) 6-2 for the Cincinnati crown.#CincyTennis pic.twitter.com/BTKp6AATRV

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2018