‘Chaco’ Giménez se pone sentimental con emotiva carta

Quiero ir a Buenos Aires a probarme algún club, le dije a mi mamá. Hoy me acuerdo de ese momento y digo que rápido paso todo, pero tengo claro de que soy y fui un afortunado de ser jugador de fútbol. Miro para atrás y aquel dia de agosto de 1998 entraba por primera vez al campo de juego como jugador profesional. Hoy se cumple 20 años de carrera, se dice fácil … pero no lo es. Carlos Bianchi me llamo y me dijo lo importante no es llegar, sino mantenerse !!! que razón tenia!!! quedaron en mi mente esas palabras y es lo que más me suena hoy en mi cabeza . Quiero Agradecer a mi familia por el apoyo, mi esposa Bernarda, Mis hijos Santiago, Agustina y Sofía. A mi mamá Mirta, papá Francisco, hermana Celeste y toda mi familia que me acompaño en este largo camino y sobre todo estuvo conmigo más en las malas que en las buenas. Tengo que agradecer a tanta gente como compañeros, cuerpos técnicos, directivos y sobre todo a la afición … pero seguro que la que está leyendo esto sabrá de quien hablo. Fui muy feliz estos 20 años … gracias fútbol ⚽ Les puedo decir que siempre fui yo, transparente, dedicado y leal a mi profesión. “EL CHACO “ Gracias @adidasmx que me eligió para que lo representara durante todo este tiempo en Mexico. Boca juniors Unión de Santa Fe Independiente Veracruz America Pachuca Cruz azul De algo estoy seguro … esta historia Continuará ….⚽️

