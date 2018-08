Ex novio de Yanet García perdió el campeonato mundial de Call of Duty

El jugador profesional de Call of Duty, Doug Martin, terminó su relación con Yanet García para dedicarse de lleno a las competencias; sin embargo, FaZe Censor como también es conocido no debe estar pasándola muy bien después de que perdió en el campeonato mundial del videojuego.

Complexity, el equipo al que pertenece Martin, superó las rondas clasificatorias en segundo lugar de su grupo; sin embargo, en el primer duelo de eliminación directa fueron superados por los británicos UNILAD. En la llave de los perdedores también fueron vencidos por los suecos Red Reserve y de esta forma se esfumaron sus aspiraciones de ganar el campeonato.

Tras la eliminación, Censor expresó su pesar pero prometió regresar. Y antes de que alguien lo cuestionara sobre Yanet, dijo que no regresará con ella.

“Vine este año y dije que seríamos campeones. Me siento mal. En verdad pensé que nuestro equipo podría lograrlo. GG (Buen juego) a todos en la competencia y GL (Buena suerte) a los demás. Hasta el próximo año. […] Y no, no quiero a Yanet de regreso, por favor deténganse con los memes. Soy un gamer y ganaré el campeonato en Black Ops 4″, publicó en dos tuits.

I came back this year and said I was winning champs. I feel so bad. Really thought our team could do it. GG to the competition and GL to the rest. Until next year 👊🏻

