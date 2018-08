Rodolfo Pizarro discute con ex futbolista del América

Las discusiones que protagonizan los futbolistas en redes sociales se ha vuelto de lo más común, siendo Rodolfo Pizarro y el ex jugador del América, Carlos Santos los nuevos actores de una discusión en Twitter.

EL COMIENZO

Todo inició en la publicación de un usuario, quien habló del desempeño que ha tenido Pizarro con los Rayados de Monterrey, misma en la que mencionó al Negro Santos.

Este no dudo en responder: "Mi estimado Golden van cortar las venas los de Chivas e Rayados con el fenómeno con el crack".

Mi estimado Golden van cortar las venas los de Chivas e Rayados con el fenómeno con el crack — Carlos Santos (@negrosantos13) August 20, 2018

Minutos después, Rodolfo Pizarro escribió: "Te falto poner que busca trabajo, para que siga criticando mas".

Te falto poner que busca trabajo, para que siga criticando mas 😂 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) August 21, 2018

De ahí comenzó una serie de comentarios entre el futbolista de Monterrey y el ex jugador del América, quien no dudo en responder el comentario de Pizarro. "Vamos nosotros mejor hablar por Vergara Pizarro no es nada personal pero te doy un consejo primero seas un jugador de futbol porque te están engañando que eres un crack".

Vamos nosotros mejor hablar por Vergara Pizarro no es nada personal pero te doy un consejo primero seas un jugador de futbol porque te están engañando que eres un crack — Carlos Santos (@negrosantos13) August 21, 2018

Rodolfo respondió: "Siii, tú eres un súper crack! Justo estoy viendo tus videos cuando jugabas en el Madrid, eras muy bueno, felicidades! Le daré likes a tus videos de YouTube, bendiciones".

Siii, tú eres un súper crack! Justo estoy viendo tus videos cuando jugabas en el Madrid, eras muy bueno, felicidades! Le daré likes a tus videos de YouTube, bendiciones — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) August 21, 2018

Los ánimos continuaban calientes, por lo que Santos dijo: "Gracias tienes razón yo fui un crack más no para el Madrid por eso jugué en el Porto , Japón America en donde pude ser el mejor pero tú jamás podrá jugar como yo porque tú juego es para un equipo chico como tú".

Gracias tienes razón yo fui un crack más no para el Madrid por eso jugué en el Porto ,Japon America endonde pude ser el mejor pero tú jamás podrá jugar como yo porque tú juego es para un equipo chico como tú — Carlos Santos (@negrosantos13) August 21, 2018

Por lo que Pizarro terminó: "Si vi que jugaste 10 partidos en el porto! Que envidia !! Y en Japón? Wowww! Con Oliver atóm? Eres un crack Jajajaja lo único que te falta es ser feliz".

Si vi que jugaste 10 partidos en el porto! Que envidia !! Y en Japón? Wowww! Con Oliver atóm? Eres un crack Jajajaja lo único que te falta es ser feliz 🤡🤡 — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) August 21, 2018

