Último refuerzo del América debutará, pero en la SUB-20

En América se dan el lujo de mandar a su último refuerzo, Cristian Insaurralde, a las categorías inferiores, con el objetivo de que se pruebe con los chavos antes de que el técnico Miguel Herrera le dé la oportunidad de militar en la máxima categoría.

El paraguayo llegó al conjunto de Coapa como suplente del francés Jérémy Menéz, quien estará todo el Torneo Apertura 2018 en modo lesión, ya que no se ha recuperado de aquella fisura que lo alejó de las canchas.

Aunque no se ha dado mucho a conocer sobre el futbolista, el ex de Cerro Porteño se dijo no estar listo después de que en el certamen mexicano ya se jugaron cinco fechas, por lo que su ingreso al equipo mayor podría darse en las siguientes semanas.

