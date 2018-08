VIDEO: Jesús Gallardo se deja ‘manosear’ por una botella de agua

El buen humor es algo que caracteriza a Jesús Gallardo, futbolista de los Rayados de Monterrey. Muestra de ello fue la historia que contó mediante su cuenta de Instagram, sobre el ofrecimiento que tuvo de una señora a cambio de una botella de agua.

"Hace un rato fui al Oxxo y se me olvidó mi cartera, quería una botella de agua. Ya estaba en el Oxxo y no sabía que hacer, y de repente se me acercó una señora, una viejita y me dice: quieres una botella de agua. Le dije: Sí señora muchas gracias. Ella me dijo: pero vas a dejar agarrarte el paquete, y me le quedé viendo y le dije: no señora, qué pasó yo no soy así, mi familia me educó bien y eso está mal… (toma de su botella de agua), por dos sí, por una no", insinuando qué, en efecto aceptó la propuesta de la señora.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que el futbolista mexicano protagoniza este tipo de acciones a través de sus redes sociales. Ya que comúnmente hace todo tipo de bromas, hecho que alaban todos sus seguidores.

