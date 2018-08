Ex del Sevilla llegaría al Atlas

En España lloran, pero en México sonríen. La posible llegada del zaguero argentino Nico Pareja al conjunto del Atlas parece estar lista, pues, con lágrimas y con voz destrozada, el sudamericano le dijo adiós al conjunto del Sevilla, después de defender el escudo durante cinco temporadas.

Según una plática con ESPN Digital, el sudamericano tomó la edición de militar en el balompié azteca con el objetivo de hacerse dueño de un puesto titular, con el ahora director deportivo Rafael Márquez, quien comenzaría a hacer de las suyas para que el conjunto de sus amores regrese a los más alto del certamen.

“Es cierto el interés, hay posibilidades de que yo vaya para allá, pero todavía no hay algo oficial. Son cosas que no me corresponde decir a mí, mejor pregúntale al Atlas porque yo no quiero hablar antes de tener la posibilidad de ir hacia allá”, fueron las primeras impresiones del deportista.

Su pasado con el club sevillista está escrito y con ello los recuerdos regresan. El defensa central ingresó al club ibérico en el 2013, luego de vestir los colores del Sparta de Moscú y con el tiempo se convirtió en pieza clave para llevar a los suyos al campeonato de la Liga de Europa con el entrenador Unai Emery.

Después de la gloria le tocó vivir momentos fuertes y de aprendizaje: en certamen 2014-15 dejó de estar en la oncena titular al sufrir una lesión que lo apartó del terreno de juego el cierre de esa campaña y gran parte del 2016-17; mientras en la era Jorge Sampaoli, el argentino regresó al mando, pero su traumatismo regresó y lo dio de baja.

Goodbye Captain! Thank you for your commitment and for everything you've given to the Club. Always one of our own 👏💪

Agreement for the release of Nico Pareja ➡️ https://t.co/mXhJHw2UUk#vamosmisevilla pic.twitter.com/OI1jf9PXxj

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 24, 2018