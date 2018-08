Berrinche de Mateus Uribe ya tiene consecuencia

Luego de que Mateus Uribe reaccionara de mala manera en su cambio del pasado juego contra León, la directiva del América ya tomó una decisión, misma que verá afectado al futbolista quien no será titular en el Clásico Capitalino frente a Pumas en el Estadio Azteca.

El colombiano explotó a media semana con el entrenador Miguel Herrera, después de que el Piojo tomara la decisión de hacer un intercambio de jugador, por lo que al sudamericano no le agradó y azotó una botella con agua en el banquillo azulcrema.

Según el deportista presume una amistad con el ex estratega de la Selección mexicana, ya que al ser cuestionado si llevaba un mala relación con él contestó que "no", por lo que su berrinche habría sido al no estar en su mejor momento.

El hecho hizo que cada uno de los elementos de Coapa tenga en cuenta que si no está en su mejor versión, la opción es darle oportunidad a algún compañero que se encuentre mejor, con el objetivo de no perjudicar el trabajo diario del plantel.

