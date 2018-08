Chelsea roba victoria al Newcastle

El Chelsea, gracias a un postrero autogol el Newcastle, y el Watford mantuvieron su pleno de victorias y lograron mantener el ritmo del Liverpool, líder de la Premier League después de la tercera jornada, que se completará este lunes con el duelo Manchester United-Tottenham.

El Chelsea lo pasó mal para vencer en St. James Park, donde logró resolver en los últimos compases gracias a un tanto en propia meta del estadounidense DeAndre Roselle Yedlin, que desvió a su portería un remate del español Marcos Alonso.

Kenianos se consagran en el Maratón de la CDMX 2018

Precisamente el lateral zurdo hispano fue el hombre que provocó el penalti que permitió a Eden Hazard adelantar al cuadro londinense (m.76).

El bloque de Rafa Benítez, que buscaba su primera victoria del curso, no se rindió y devolvió el equilibrio al marcador gracias a un precioso remate de cabeza del también español Joselu Mato (m.83), pero el equipo de Maurizio Sarri encontró esa acción de fortuna cuatro minutos después que les reportó un nuevo triunfo.

El Watford del técnico español Javi Gracia suma y sigue. Su víctima este domingo fue el Crystal Palace, al que se impuso por 2-1 con dianas en el segundo periodo del argentino Roberto Pereyra y del griego José Holebas.

