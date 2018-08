Sergio Pérez, contento con resultado del GP de Bélgica

El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez calificó su quinto puesto en el Gran Premio de Bélgica como "un gran inicio a una nueva era de equipo", con la llegada de nuevos propietarios y el cambio de denominación en su escudería, ahora Racing Point Force India.

"Es un gran inicio a una nueva era de equipo, esperemos que sea el inicio de grandes cosas y que vengan más resultados en el futuro", manifestó Pérez, que salió del cuarto lugar y terminó quinto tras superar a su compañero francés Esteban Ocon y ser adelantado por el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes)

"Tuve una buena arrancada, teniendo a (Romain) Grosjean detrás intente mantener el margen y salí con una buena adherencia. Me puse en el rebufo de Esteban (Ocon), fui por dentro y me cerró la puerta. Me fui por fuera y cuando ví el hueco entré", explicó el piloto tapatío (de Guadalajara, México) tras la carrera.

Very happy to have break the milestone of 500 points in my F1 career, it’s been a great weekend to celebrate my first 150 GPs! Let’s go for 150 more! Great job by everyone at the team @forceindiaf1, these points will be super important in the championship!!! pic.twitter.com/euJq5t8hs0

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2018