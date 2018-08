Vettel se impone en el GP de Bélgica

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó el Gran Premio de Bélgica por delante del líder del Mundial, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que fue segundo y al que recortó siete puntos en la lucha por el campeonato gracias a un adelantamiento en la primera vuelta.

Vettel, que logró ganar el primer puesto adelantando a su rival en los primeros giros, sumó en el circuito de Spa-Francorchamps su victoria número 52 como profesional, la tercera en este circuito, con lo que suma 214 puntos en el campeonato y reduce la distancia a 17 ya que Hamilton suma 231 tras su segunda posición.

Completó el podio el holandés Max Verstappen (Red Bull), que progresó cuatro puestos gracias a sus dotes para los adelantamientos, y fue cuarto el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) que salió desde el decimoséptimo lugar debido a una sanción por cambios en el motor.

Winning at Spa puts a spring in your step 😉@ScuderiaFerrari #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/087lYgvQhX

— Formula 1 (@F1) August 26, 2018