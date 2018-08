Futbolistas que no les gusta el futbol

No es nada fuera de lugar que a algunas personas no les agrade el trabajo en el que están, pero se encuentran ahí porque son buenos en lo que hacen o por simple forma de no romper el miedo y buscar ir más allá de su felicidad, aunque para maluchos la “felicidad” es el dinero.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Ricardo 'Tuca' Ferretti dirigirá a la Selección Mexicana de forma interina

Uno de los casos más sonados es el del mexicano Carlos Vela, quien nunca ha ocultado su pasión por el básquetbol, aunque asegura que en el balompié se encuentra bien, sabe jugarlos y siempre preferirá hacer otras cosas que patear un balón.

Andrés Silvera

Andrés Silvera / Twitter

El ex futbolista argentino, quien jugó con Tigres (2003-2006), tuvo un pasado futbolístico lleno de gloria, ya que al militar en el balompié argentino fue campeón con Independiente (2002) y San Lorenzo (2007). En su etapa como profesional reveló que “yo nunca quise ser jugador de futbol. Yo al futbol lo tomo como un trabajo. Por eso, por más que sea un vago, corro. Porque yéndome bien a mí y al equipo voy a ganar más dinero”.

Carlos Vela

Carlos Vela / Twitter

El mexicano siempre fue leal a sus pensamientos y pasión. El canterano de Chivas dejó en claro que su amor hacia un deporte es hacia el básquetbol, ya que a pesar de hacer historia con la Real Sociedad en España, el mundialista en Rusia 2018 no cambiaría nunca una película por un juego de soccer.

Christian Vieri

Christian Vieri / Twitter

Considerado uno de los mejores delanteros de la historia de Italia, el ex elemento de la Fiorentina nunca soñó con levantar la Copa del Mundo con el combinado europeo, debido a que “para ser honesto, no era muy bueno en el futbol. Me encantó el cricket y cuando empecé a sacar buenos resultados con mi equipo, soñaba con convertirme en el próximo Allan Border (uno de los mejores jugadores de dicha disciplina".

Gabriel Batistuta

Gabriel Batistuta / Twitter

Batigol, como era apodado en sus mejores años como killer de área, demostró ser uno de los mejores 9 del planeta, aunque no era fanático de su trabajo y así lo reveló en una entrevista: “A mí el futbol no me gusta, solo es mi trabajo”.

Mario Balotelli

Mario Balotelli / Twitter

El polémico italiano siempre ha dado a conocer que es un tipo de carácter y que busca hacer lo mejor cuando se trata de anotar goles, pero presume de una filosofía muy curiosa: "No celebro mis anotaciones porque es mi trabajo. Cuando un cartero entrega una carta, ¿acaso lo celebra?”.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

VIDEO: Los mejores goles de la Jornada 7 del Apertura 2018

PUBLIMETRO TV