Simona Halep cae frente a la número 44 en el US Open

El Abierto de Estados Unidos comenzó con la gran sorpresa de la eliminación de la número uno del mundo del tenis femenino, la rumana Simona Halep, que perdió por 6-2 y 6-4 frente a la estonia Kaia Kanepi, la número 44.

El partido, que se disputó en la nueva pista Louis Armstrong Stadium, apenas duró una hora y 15 minutos, con Kanepi perfecta desde el fondo de la pista, cruzando los golpes a ambos lados de la línea, sin que Halep tuviese respuesta.

Pero sobre todo fue la agresividad de su tenis sobre la red, donde subió nueve veces y ganó siete puntos, por ninguno de la tenista rumana en tres voleas, donde estuvo la diferencia a favor de jugadora estonia.

Mientras que la campeona de Roland Garros, que volvió a dar su peor versión de inconsistencia en su juego, tampoco estuvo segura con su saque con Kanepi que se lo rompió cinco de las siete oportunidades que tuvo.

Halep aprovechó las dos que le dio la tenista estonia, que se enfrentaba por segunda vez a la número uno del mundo para empatar a 1/1 la serie después que había perdido en el 2014 en Doha.

Halep, de 26 años, que llegaba como una de las favoritas a luchar por el título, de nuevo vivió su peor pesadilla en Flushing Meadows, donde su mejor clasificación ha sido las semifinales del 2015.

