Lucy Clark, la primer árbitro transgénero en el futbol inglés

El nombre de Lucy Clark pasó a la historia. Con 45 años de edad, se convirtió en la primer árbitro transgénero tras dirigir un duelo en la liga del futbol femenino en Inglaterra.

De acuerdo a la información publicada por el diario The Mirror, es un hecho histórico para la comunidad LGBT, luego de que la Federación Inglesa de Futbol se inclinará para apoyar totalmente a Lucy en su carrera como árbitro profesional. "Espero que el mundo me acepte por la persona que soy", mencionó Lucy.

Clark está consciente del sello machista que tiene el futbol en Inglaterra; sin embargo, no está dispuesta a bajar los brazos, por lo que se alista para enfrentar las críticas y comentarios denigrantes. "Estoy preparada para comentarios ofensivos, pero no quiero perder el control ni quejarme ante los clubes por el comportamiento de sus fanáticos. Me preocupa estar ante 200 personas gritándome cosas. No sé cómo podría reaccionar”.

A lo largo de su carrera Clarck, ahora Lucy ha dirigido al rededor de 100 partidos al año en ligas regionales y campeonatos de selecciones Sub 19. Aunque ahora se desempeña en torneos femeninos, no descarta más adelante pitar en el futbol varonil.

"Sé que la gente se va a sorprender cuando salte al campo de juego, pero sigo siendo la misma persona , solo luzco un poco diferente", sentenció.

La vida de Lucy Clark no ha sido del todo buena, luego de atravesar momentos de terror al no aceptar quien era en realidad, hecho que la llevó a pensar en quitarse la vida; sin embargo, el apoyo de su esposa y sus tres hijos ha logrado superar ese tipo de pensamientos.

