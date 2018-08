¿Quién dirigirá a Tigres mientras 'Tuca' se va al Tricolor?

Ricardo Ferretti se irá con la Selección mexicana a partir del siguiente fin de semana y hasta que se encuentre al técnico ideal para que asuma las riendas del Tri para el proceso mundialista rumbo a Qatar 2022, por lo que serán Miguel Mejía Barón y Hugo Hernández quienes se queden como responsables al frente de los Tigres de la UANL.

En conferencia de prensa, el mismo ‘Tuca’ reveló que para este interinato con el Tricolor no llevará a los hombres de toda su confianza, como son el doctor Mejía Barón y Hernández, quienes lo han acompañado prácticamente en todo su proceso con los felinos.

Pues en esta ocasión contará con Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz como su auxiliar en el Tri, junto a Ariel González en la preparación física: “El proyecto que me toca son las fechas FIFA de este año y espero que ellos encuentren a quienes llevarán el proceso al Mundial. La lista va ser tirando mucho hacia el proyecto 2022″, declaró.

"La vez pasada me llevé a Miguel Mejía Barón y esta vez no lo voy a llevar, se va a quedar con el equipo junto con Hugo Hernández. No le veo ninguna dificultad porque el equipo va a seguir siendo el mismo y va a seguir siendo entrenado muy bien”, explicó el famoso ‘Tuca’.