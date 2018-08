Erick Gutiérrez no quiere ser un jugador 'del montón' en Europa

Minutos antes de abordar el avión que lo lleva a Holanda, el mediocampista Erick Gutiérrez dijo que no quiere ser un jugador “del montón” en Europa y tratará de ser alguien destacado.

“Voy con toda la ilusión. Me apoyó mucho Jesús (Martínez). Él quería más (dinero) pero me quiere mucho, me apoyó y es un sueño. Tengo que ir a demostrar; no quiero ser del montón por eso estoy yendo para allá”.

“(Pachuca) facilitó mi salida, si no todavía estaría en México. Él (Jesús) me apoyó en todo momento. Se discute pero se llegó a un acuerdo. Él sabe que tenía muchas ganas de salir y estoy agradecido porque me apoyó y siempre estaré agradecido. Es lo que digo. Tiene que haber más (directivas así) para que el talento joven salga más a Europa”, reveló el Guti.

Asimismo, el canterano de los Tuzos agradeció el interés puesto por parte del PSV, equipo al que resaltó que arribará por las próximas cinco temporadas.

“Estoy agradecido con ellos por el interés en mí y ahora tengo que ir a hacer bien las cosas, demostrar por qué se interesaron en mí, trabajar día a día. (El acuerdo) es por cinco temporadas. Primero viajo yo (antes que mi familia) y regreso el domingo para estar con Selección”, concluyó.

Con información del diario Récord

