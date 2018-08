Pedro Caixinha no se preocupa por perder el invicto

Cruz Azul sufrió este miércoles su primera derrota del semestre. Cayó por 1-0 frente al Atlas en la Copa MX y así vio cortada su buena racha. Sin embargo, el técnico portugués, Pedro Caixinha, aseguró tras el descalabro en el Estadio Jalisco que no se siente preocupado por esa situación.

“En primer lugar hay que felicitar al Atlas, fue un digno vencedor por cómo entró en el partido. Nos hizo un gol y no hemos hecho ninguno. El tema del invicto nunca nos ha preocupado, no hay equipos imbatibles, esa no fue nuestra preocupación. Que estamos molestos por el primer tiempo, sí, porque fuiste más reactivo que proactivo. Es el momento de dar una respuesta fuerte”, explicó.

“Nunca nos preocupó lo que dicen de afuera y tampoco nos va a preocupar lo que dicen ahora que perdimos el invicto. El liderato tampoco nos preocupa en ese sentido. Lo que ocupa es algo que tiene que ver con un punto fundamental y nos relajamos en el primer tiempo. El equipo aprendió de eso, porque el punto que teníamos era que vamos a ser nuestros principales rivales. El torneo pasado de Liga llegamos aquí invictos, empezamos ganando y perdimos, hablamos sobre eso”, agregó el entrenador del Cruz Azul.

Aseguró que su equipo corregirá después de esta derrota. “Hablamos sobre hacer el partido que tenemos que hacer y no lo hemos hecho. Si hay momentos donde uno aprende con una derrota, hoy es el momento de aprenderlo. Todo eso es algo que hace parte del aprendizaje del equipo, que viene mostrando buena cara y se sigue cerrando hacia afuera. Cruz Azul está más protegió de las cosas que vienen de fuera, donde nosotros somos el principal filtro y pasamos el mensaje a los jugadores”, aseveró.

“Me gustó el orgullo del segundo tiempo, eso me gustó y fue lo que hablamos en el entretiempo. Sabemos que tenemos jugadores con fuerte carácter, con mentalidad y ambición para salir a ganar. Ellos sabían que no habían hecho el trabajo que teníamos que hacer. El equipo ha dado esa respuesta y más allá del resultado, en este equipo hay que salir y pelear. Lo único que se puede reprochar es la actitud y en el primer tiempo no me gustó para nada”, finalizó Pedro Caixinha.

