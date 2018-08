Técnico de Chivas no se ilusiona con Marco Fabián

Aunque la dirigencia de Chivas le abrió las puertas a Marco Fabián, la posibilidad de que llegue no es fácil de concretarse. Y el técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo lo sabe. Por eso, aseguró este jueves que no se ilusiona con un refuerzo a estas alturas, pues se enfoca en mejorar con el plantel que actualmente tiene.

“Mi cabeza no está viendo o pensando en un refuerzo. Yo estoy pensando en mejorar el funcionamiento colectivo. La verdad, no me preocupo ni me ocupo de eso porque para eso están José Luis (Higuera) y Amaury (Vergara). Ellos son los que hablan con los jugadores. Si viene, bienvenido y si no, también”, explicó el paraguayo.

“Nosotros estamos bien, yo llegué con este grupo, confío bastante en este proyecto, en este plantel y de igual forma estamos tratando de que (Alan) Cervantes se recupere bien, porque es un jugador que me gusta mucho, que puede hacer esa función pues es un jugador plurifuncional, me encanta la técnica que tiene y es un jugador que marca la diferencia cuando está al cien por ciento”, agregó.

“Entonces, mi cabeza no está para nada en Marco Fabián si va a venir o no. En mi cabeza está ganarle a Pachuca el sábado, sumar los tres puntos antes de la fecha FIFA. Eso sí nos va a dar mucha más solidez y tranquilidad para trabajar esas dos semanas de pausa. Es un jugador importante, pero no me ilusiono, ni me preocupo, ni pierdo tiempo analizando si puede venir o no”, aseveró Cardozo.

Prepara debut en el arco

Por otra parte, José Saturnino Cardozo aseguró que brindará confianza total al joven arquero Antonio Torres. El martes pasado, entró de cambio por el lesionado Miguel Jiménez y debutó en la Copa MX. Al no recuperarse tampoco Raúl Gudiño, el joven aparecería el sábado también en la Liga MX por primera vez.

“Gudiño ya lleva unos partidos sin participar y es una pérdida importante. Lo de Jiménez también, tiene una contractura, esperemos se pueda recuperar; si no, esperemos que quien entre esté al cien por ciento. ¿Por qué tiene que estar al 100? Porque yo le voy a exigir, el equipo le exige y a la vez la afición. No puedo meter a un jugador que esté al 70, cuando se le va a exigir al cien. Sería irresponsable de mi parte exigir cuando no están al cien. Si no está Jiménez, toda la confianza para ‘Toño’, porque es un buen portero”, finalizó el técnico de Chivas.

